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В стране и мире

Россияне пожаловались на подорожание медицины

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Россияне пожаловались на подорожание медицинских услуг за последний год, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Росгосстраха».

Компания провела исследование в октябре, в нем приняли участие 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах. Примерно половина россиян (46 процентов) заявили, что цены на медицину за год выросли на 5-10 процентов. Еще около четверти респондентов (28 процентов) отметили подорожание в 10-15 процентов.

Больше всего выросла стоимость медицинских услуг в тех областях, где применяют много импортных расходных материалов, рассказала замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова. В частности, услуги стоматологов и ортодонтов подорожали на 20-30 процентов.

На рост цен именно в этой области чаще всего жаловались опрошенные (76 процентов). 52 процента заявили, что считают высокой стоимость пластической хирургии. Дорогими также назвали услуги специалистов по репродуктивной медицине (27 процентов) и хирургов (23 процента). Еще около четверти россиян (27 процентов) признались, что им кажется высокими цены на ультразвуковые исследования и МРТ.

В «Росгосстрахе» также выяснили, сколько россияне тратят на медицину в год. Каждый пятый опрошенный (21 процент) заявил, что такие расходы составляют у него не более 5 тысяч рублей. Треть (31 процент) тратит на услуги медиков от 5 до 10 тысяч. Еще четверть (24 процента) рассказали, что на эти цели у них уходит 10-20 тысяч, 11 процентов назвали сумму в 20-50 тысяч.

При этом большинство респондентов (66 процентов) признались, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги сразу.

В начале ноября SuperJob выяснил, что у почти половины россиян (47 процентов) отсутствуют сбережения на черный день. Кроме того, выяснилось, что большинство граждан планируют свои расходы на минимальный срок. Почти каждый пятый (18 процентов) респондент признался, что, лишившись дохода, смог бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, а 15 процентов — меньше месяца.

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Источник — lenta.ru
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