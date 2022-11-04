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Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

Ранее Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывают тех, у кого есть боевой опыт.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была достигнута.

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Источник — lenta.ru
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