Экономист высказался о будущем цен на товары первой необходимости

30.10.2022 | 14:58

Продукты первой необходимости подросли в цене, однако рынок успевает реагировать на внешние факторы и изменяет стоимость с опорой на платежеспособность граждан. К такому выводу пришел первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По мнению эксперта, государство предпринимает необходимые меры по сдерживанию цен основных групп товаров повседневного спроса (FMCG). Об этом специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Несмотря на то, что FMCG-товары несколько повысились в цене, государство приняло различные меры по их сдерживанию, поэтому каждая категория на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом и стабильного роста цен не стоит ожидать в этом направлении», - высказался Сигал.

На цены в ближайшем будущем будет также воздействовать изменение потребительского поведения, считает эксперт. Первый вице-президент «Опоры России» заметил, что товары народного потребления и среднюю продуктовую корзину не сильно затронет корреляция рынка. «Последний успевает реагировать на внешние сигналы, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан», - заключил экономист.

Аналитики Банка России ожидают, что рост цен в стране начнет ускоряться. Инфляция может разогнаться из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал рост потребительских цен. Выводы экспертов представлены в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

О грядущем росте инфляции уже предупреждал зампред регулятора Алексей Заботкин. По его прогнозам, инфляция, скорее всего, будет зафиксирована в октябре, как и ранее в сентябре. На то, что с приходом осени наметился обратный тренд, в регуляторе намекнули еще в конце прошлого месяца, когда не стали говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки.