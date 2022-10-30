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В стране и мире

Число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло

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Посольство России в Южной Корее сообщило, что число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло до трех человек, данные передает РИА Новости.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, скончалась женщина, которая была госпитализирована в лечебное учреждение. Таким образом, число погибших в Сеуле граждан России увеличилось. «Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей», — подчеркнули дипломаты. По их данным, россиянку обнаружили родственники. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее посольство сообщало о гибели двух женщин из России, а также находящейся в больнице третьей гражданке РФ.

Давка произошла во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в субботу, 29 октября, в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. На праздник собрались около 100 тысяч человек. Экстренные службы уточнили, что число погибших выросло до 151 человека, еще 82 получили травмы различной степени тяжести. Полиция получила около 270 сообщений о пропавших без вести.

Всего во время происшествия в Сеуле погибли 19 иностранцев. Среди жертв есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана.

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Источник — lenta.ru
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