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ЦБ рассказал о резкой активизации финансовых мошенников в России

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Российский Центробанк (ЦБ) наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах, а количество операций без согласия клиентов значительно выросло. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает ТАСС.

Он уточнил, что в 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м - 13,5 миллиарда. Кроме того, по данным ЦБ, общая доля операций по переводу денежных средств без согласия клиентов, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2021 году составила 49,4 процента.

Что касается кибермошенничества, то общий объем нанесенного ущерба во втором квартале 2022 года составил 2,8 миллиарда рублей, что на 5 процентов ниже, чем за аналогичный период 2021 года. При этом доля возвращенных россиянам украденных средств сократилась с 7,4 до 5 процентов.

Ранее была выявлена новая схема телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся на «едином межбанковском счете в ЦБ».

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Источник — lenta.ru
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