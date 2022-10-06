Детский центр в Таиланде подвергся нападению

06.10.2022 | 11:54

Более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Стрелявший преступник является бывшим полицейским. Он покончил с собой, сообщает агентство Reuters.

Преступник, который в результате нападения на социальный объект убил 34 человека, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. Среди жертв нападения числится 22 ребенка и 12 взрослых, еще 12 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.