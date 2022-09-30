В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации

30.09.2022 | 15:18

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации на Украине или в других боевых действиях. Об этом сообщили в госсобрании-курултае региона, передает РИА Новости.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России своим участием в боевых действиях.

Законопроект предлагает решением суда представлять осужденному отсрочку отбывания наказания в связи с участием в боевых действиях. Впоследствии при решении вопроса о досрочном освобождении или о замене срока на более мягкое участие в военных действиях будет засчитываться в срок лишения свободы из расчета десять дней лишения свободны за один день участия в боевых действиях.

Если дальнейшее участие в военных действиях невозможно из-за причиненного вреда здоровью, вопрос о предстоящем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.

«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», - говорится в сообщении госсобрания-курултая.

Ранее члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России попросили генпрокурора Игоря Краснова объяснить ситуацию с заключенными, принимающими участие в зоне спецоперации на Украине. Они указали, что освободить заключенного, который не отбыл наказание, можно на основании помилования президента, амнистии, объявленной Госдумой, или в случае УДО по решению суда.

Подобное обращение составили из-за сведений, которые появились в российских СМИ. В частности, речь идет о материале телепередачи «Бесогон ТВ», в котором была информация об участии россиян, получивших реальные тюремные сроки, в спецоперации на Украине.

Помимо этого, 14 сентября в Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, в котором мужчина предлагает заключенным вступить в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и принять участие в спецоперации на Украине в обмен на помилование через полгода работы. По его словам, тех, кто откажется от участия в военных действиях после обучения, ждет расстрел как дезертиров. Впоследствии создание ЧВК «Вагнер» признал предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.