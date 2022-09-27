Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов

27.09.2022 | 17:05

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получит новую должность после проведения референдумов в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Отмечается, что после завершения голосования в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда в случае принятия решения о присоединении могут войти новые территории и Крым.

Издание указало, что Рогозин станет в нем полпредом президента, решение о его назначении будет принято в ближайшее время. Источники газеты объясняют такой выбор «непростой ситуацией» вокруг референдумов.

В июле Дмитрий Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». По указу Путина на его место пришел Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.