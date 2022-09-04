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В стране и мире

Россиянам разъяснили правила выселения арендаторов-неплательщиков

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При наличии договора найма помещения сразу выселить квартирантов, не оплачивающих жилье, не получится. Правила поведения в подобных ситуациях арендодателям разъяснил адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди, пишет РИА Новости.

Юрист отметил, что между владельцем квартиры и жильцом обычно заключается договор в простой письменной форме. Однако если собственник вызовет полицию, этого документа арендатору будет достаточно, чтобы подтвердить свое пребывание в квартире. «Если есть договор, то выгнать арендатора из квартиры с полицией не получится. Даже если он не платил за нее», - заявил Харди.

Специалист уточнил, что в таком случае полиция не будет предпринимать меры и посоветует обратиться в суд. Составить протокол сотрудники МВД смогут, если только арендатор нарушает общественный порядок - шумит в неположенное время или представляет угрозу для окружающих.

Если мирные переговоры с жильцами зашли в тупик, перед обращением в суд владелец квартиры должен направить арендатору претензию с требованием оплатить долг и покинуть помещение. Документ отправляется по адресу сдаваемого жилья заказным письмом с уведомлением. При этом считается, что квартирант уведомлен, даже если он не получил письмо, пояснил Харди.

По словам юриста, иск можно подавать через месяц после отправки претензии - сразу и о расторжении договора, и о выселении, и о взыскании долга по арендной плате. Как только суд примет решение в пользу собственника, будет возбуждено исполнительное производство, и вопросом выселения займутся судебные приставы.

«До того как суд вынесет решение, арендаторы могут на вполне законных основаниях жить в квартире. Обычно такие разбирательства длятся от трех до шести месяцев», - отметил Харди. При этом самостоятельно выселить квартирантов, сменив замки, пока их нет дома, тоже нельзя. Тогда владелец квартиры рискует стать фигурантом административного или даже уголовного дела о хулиганстве, самоуправстве и нанесении побоев. «При пропаже каких-то вещей арендаторы могут обвинить собственника квартиры в краже», - предупредил юрист.

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Источник — lenta.ru
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