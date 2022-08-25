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За последние 5 лет: в России запущена новая программа по расселению аварийного жилья

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Правительством РФ принято решение запустить новую программу по расселению аварийного жилья.

На ее исполнение членами кабмина будет выделено в текущем году на снос или реконструкцию домов, ставших непригодными для жизни за последние пять лет, 22,5 млрд рублей.

«Правительство запускает новую программу по расселению аварийного жилья. Она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года», - заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что уже определены девять субъектов РФ, которые первыми получат средства.

Мишустин подчеркнул, что на выбор повлияло выполнение властями регионов работы по расселению из жилого фонда на 1 мая 2022 года. В расчет брались дома, которые были признаны аварийными на начало 2017 года.

«Благодаря этой дополнительной помощи они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тысяч кв. м, что, несомненно, улучшит качество жизни более 26,5 тысячи человек», - резюмировал премьер правительства.

«Девять регионов, которые уже закончили предыдущую программу, начнут работать по новой. Это Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Республика Дагестан», - рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Гость||

Я думаю после всех этих прекрасных республик в фонде аварийного жилья остались одни копейки.

Дмитрий Н. Мотовилов||

А фактически - из домов 60-х, которым по паспорту

стоять 150 лет до капремонта. Расселение

де-факто - в картонные дома, которым

назначено стоять всего лет 20.

Гость||

Такого расселения как в Зарю нам Народу не нужно В зарю нужно чиновников расселять.

Имя: Гость
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