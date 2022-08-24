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Постеснявшихся звонить в домофон врачей обвинили в смерти россиянки

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В Тюмени прибывшие на вызов к пожилой женщине врачи скорой помощи не смогли дозвониться до нее в домофон, а беспокоить в ночное время других жильцов постеснялись. Когда медики попали в квартиру, россиянка уже была мертва, пишет 72.ru.

По словам очевидца, не сумев попасть на вызов, медики сидели в машине у подъезда и ждали. Врачи объяснили, что на звонок в домофон квартиры, в которую их вызвали, никто не ответил, а звонить соседям было уже поздно. При этом очевидец заявил, что после звонка в ту же квартиру ему сразу открыли дверь. «Медики с сонным лицом поднялись на пятый этаж. Но человек, которому нужна была помощь, был уже мертв», - рассказал он.

Родные умершей женщины обвинили медиков в равнодушии, передает портал.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что в скорую помощь обратился родственник скончавшейся россиянки. Медики прибыли на место в 23:53. В ведомстве объяснили, что если бригада не может попасть на вызов, то обращается в оперативный отдел скорой помощи. После четырех безуспешных попыток дозвониться врачи передают информацию в полицию.

В ведомстве также отметили, что скорая приехала на вызов в ночное время, когда законом установлено соблюдение тишины в жилых многоквартирных домах.

В свою очередь адвокат Лариса Орлова сообщила порталу, что на медиков и сотрудников полиции закон о тишине не распространяется, если жизни и здоровью пациента угрожает опасность. «На основании закона о скорой медицинской помощи сотрудники обязаны предпринять все необходимые меры в зависимости от того, какой был вызов. Они должны позвонить соседям, родственникам, если известны номера телефонов», - объяснила правозащитница. По ее словам, только после безуспешности этих действий врачи должны обращаться в полицию.

Ранее в Нижнем Тагиле скончалась 73-летняя заслуженная учительница русского языка. Пенсионерка ждала скорую помощь в течение семи часов, а по прибытии в больницу ее еще пять часов не могли принять врачи. Россиянка умерла в приемном покое, так и не добившись помощи медиков.

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Источник — lenta.ru
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