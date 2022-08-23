В стране и мире

Купивших слишком дешевое жилье россиян заставят доказывать честность

Печать
Telegram

Россиян, купивших слишком дешевую недвижимость, заставят доказывать честность сделки. Речь идет об объектах, стоимость которых существенно ниже рыночной, в том числе приобретенных у банкротов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Верховный суд (ВС) России.

Сделка может быть признана недействительной, так как покупатель очень дешевого жилья может считаться прямо или косвенно осведомленным о противоправной цели продавца. «Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения», - пояснили в ВС.

В таких случаях покупатель может либо знать о намерении должника обезопасить имущество и действовать с ним заодно, либо понимать, что контролирующие должника лица избавляются от недвижимости по заниженной цене по не связанным с интересами должника причинам. ВС считает, что при сделках с подобными объектами следует обязательно фиксировать особенности недвижимости, благодаря которым стоимость снижается.

В мае Верховный суд разъяснил правила взыскания денег за квартиру с дефектами. Так, собственник может потребовать взыскать с застройщика убытки за устранение строительных дефектов и компенсировать моральный вред.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

может чинков заставить доказать происхождение средств на свои многочисленные квартиры, дворцы и яхты?

Гость||

Каких-нибудь мелких, от сохи, тех конечно заставят доказать происхождение сарая в деревне, и старого ржавого москвича. Остальных, самых жирных, это не коснется никак.

Гость||

Сейчас с застройщика ни чего взыскать нельзя до 31 декабря 2022 они считаются сироты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте