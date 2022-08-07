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Ozon и Wildberries призовут к ответу за продажу контрафакта

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Российские маркетплейсы призовут к ответу за продажу контрафакта. С 1 марта 2023 года на онлайн-ретейлеров, таких как Ozon и Wildberries, возложат ответственность за реализацию подделок и непромаркированной продукции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, теперь будут распространяться на маркетплейсы. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператор российской системы маркировки товаров «Честный знак» - объяснил в разговоре с РИА Новости, что мера призвана остановить продажу немаркированных товаров неизвестного происхождения недобросовестными поставщиками.

«Именно онлайн-платформы получают деньги от потребителей, формируют кассовые чеки, но полные данные о выводе из оборота товаров не передавали ни оператору системы маркировки, ни поставщику. Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение. До этого правительство дважды давало отсрочку для того, чтобы онлайн-платформы могли комфортно подготовиться к новым требованиям», - заявили представители ЦРПТ.

В июле Минпромторг назвал ретейлера Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский заявил, что об этом «свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ».

Wildberries, в свою очередь, обвинения отрицает.

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Источник — lenta.ru
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