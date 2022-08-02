В стране и мире

За прогнозы о росте цен решили наказывать быстрее

Печать
Telegram

Срок выдачи предостережений за публичные прогнозы о росте цен, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитает необоснованными, сокращен с десяти до одного рабочего дня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующий приказ вступил в силу 2 августа. Наказывать предполагается в случае, если соответствующие публичные заявления могут повлечь за собой нарушения антимонопольного законодательства, такие как согласованные действия.

Выносить предостережения решили быстрее, чтобы оперативно пресекать риски нарушений на социально значимых товарных рынках. Предполагается, что они будут носить точечный характер, а коснутся только должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказать негативное влияние на рынок, то есть стать поводом для действий других участников рынка.

Ранее ФАС призвала ужесточить контроль над стоимостью товаров и обнародовала планы привлекать бизнес России к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года. Таким образом, отмечается, что ведомство получит больше полномочий по регулированию цен.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

А если власти врут о снижении цен - давайте их тоже наказывать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте