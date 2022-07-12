В стране и мире

Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций

Печать
Telegram

В текущем году урожай клубники в России ожидается достойный, однако уже в следующем году производители столкнутся с полной неопределенностью. Об этом со ссылкой на генерального директора Ягодного союза Ирину Козий пишет «Российская газета».

Дело в том, что почти 100 процентов посадочного материала для нее завозили из европейских стран, но с 10 июля его экспорт в Россию запрещен в рамках четвертого пакета санкций. Весной рассаду в достаточном количестве доставить удалось, хотя из-за проблем в логистике обошлась она в несколько раз дороже.

В следующем году, когда импорт в нужных объемах будет невозможен, сбор клубники окажется под угрозой. Собственное производство рассады в России есть, но его мало, и большей частью речь идет о кустах, а у такого материала заметно ниже урожайность. Завозить рассаду через третьи страны будет крайне сложно, поскольку Запад в связи с ситуацией на Украине применяет жесткие меры для тех, кто сотрудничает с российскими компаниями.

Трудности возникают и с поставками агрохимикатов, оборудования и запчастей, субстратов и конструкций для теплиц. Как объяснила Козий, даже если порвалась резинка в насосе, то встает система полива. В Китае заказать подходящие части не получится, их там не производят. Аналогичные проблемы возникают и с остальными ягодами.

За последние пять лет за счет сотрудничества с западными компаниями производство плодово-ягодной продукции в России выросло на 65 процентов, а за десять лет - в 3,5 раза. В 2021 году был собран рекордных урожай плодов и ягод. В новых условиях Минсельхоз намерен потребовать ускорения работ в области селекции, генетики и биотехнологий.

Ранее в Ассоциации производителей пива заявили, что на развитие хмелеводства в России нужно не менее десяти лет, а в настоящее время подавляющая часть хмеля на российских заводах импортного производства. Одной из причин называлось отсутствие посадочного материала.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Вот и поели ягодок

Гость||

любишь медок - люби и холодок

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте