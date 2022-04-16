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В стране и мире

Жерара Депардье предложили лишить российского гражданства

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Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за своей критики спецоперации на Украине. Такое мнение URA.RU высказал председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

По словам политика, своими заявлениями артист выступает против России. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, добавил он. Миронов напомнил причину, по которой Депардье захотел получить российский паспорт — нежелание платить 56 процентов своих доходов во Франции. «Ради 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства», — резюмировал он.

Получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

Позднее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев разрешил Депардье не извиняться за свои слова. При этом он посоветовал актеру впредь высказываться исключительно в рамках своей компетенции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Он ещё живой?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Ах ты ж блин, как он теперь будет горевать))

Имя: Гость
Комментарий:

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