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В стране и мире

В Совфеде объяснили необходимость продления майских праздников

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Продление нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит россиянам полноценно отдохнуть. Так их необходимость объяснил заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, в такие непростые времена, как пандемия коронавируса и санкции, людям необходима передышка. Абрамов добавил, что на майские праздники граждане смогут не только заняться посадками, но и отдохнуть и пообщаться с близкими. Он предположил, что к этому времени все ковидные ограничения в стране снимут.

По мнению сенатора, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции не позволяли россиянам полноценно отдохнуть.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники. По его утверждению, отдых в период с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. Кроме того, это время граждане смогут посвятить общению с близкими.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Бюджетники отдохнут, а кто на себя работает тому плохо.

Гость||

В раю и отдохнёте...вечный отдых...

Гость||

И бюджетники не все отдохнут. Если б эти дни объявили праздничными, то да. А то это нерабочие.А они не считаются праздничными. Значит школы и сады отдыхают, а остальные работают Проходили уже это.

Имя: Гость
Комментарий:

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