Минсельхоз оценил перспективы дефицита овощей в России

31.03.2022 | 12:53

Риски возникновения дефицита овощей в России исключены, сообщило Министерство сельского хозяйства. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, а в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок», - оценили перспективы в Минсельхозе.

Там также заметили, что в начале весны на рынке «растет доля более дорогой импортной» продукции, однако стабилизации должно будет способствовать поступление нового урожая.

Чтобы дополнительно обеспечить потребности внутреннего рынка, ведомство инициировало обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

29 марта «Коммерсантъ» писал, что российские торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта. Из наиболее популярных у населения к ним относятся капуста и морковь. Участники рынка связали ситуацию с истощением российского урожая белокочанной капусты, моркови и свеклы, а также с ограниченным предложением от зарубежных поставщиков. Последние могут специально придерживать свою продукцию в ожидании роста цен.