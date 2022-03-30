Россиян оставили без выплат за срывы сроков строительства жилья

30.03.2022 | 11:05

Российское правительство отменило неустойки, штрафы и пени для строительных компаний, нарушающих сроки сдачи жилых домов в эксплуатацию. Установленный порядок будет действовать до конца 2022 года, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, в стандартных ситуациях застройщик, задержавший передачу квартиры дольщику, платит пени, которые рассчитываются от ставки рефинансирования Центробанка в двойном размере. Но теперь, когда ставка достигла 20 процентов, суммы выплат могли бы стать чрезмерно большими (около половины стоимости жилья).

Поэтому с 29 марта (день опубликования постановления правительства) и до конца года неустойка за срыв сроков строительства начисляться не будет. Также не учитываются убытки, причиненные дольщику застройщиком, не начисляются проценты за задержку возврата средств при расторжении договора с покупателем квартиры. Оставили покупателей и без возможных выплат за нарушение прав потребителя.

Застройщики, которым до 29 марта были предъявлены требования об уплате неустоек и штрафов, могут не выплачивать их до конца года. Кроме того, вводится мораторий на включение «плохих» строек в реестр проблемных. Также правительство освободило от уплаты неустоек дольщиков, просрочивших внесение платежей застройщикам.

Ранее стало известно, что за прошедший месяц, с 24 февраля 2022-го, расходы на строительные материалы в России увеличились в среднем на 50 процентов, а себестоимость строительства — на 30 процентов. Эксперты заявили, что власти должны оказать помощь застройщикам, предоставив им дешевые кредиты на ипотеку и покупку земли.