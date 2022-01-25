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Российский врач перечислила признаки омикрона у детей

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Российский врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова перечислила признаки омикрон-штамма коронавируса у детей. Ее статья опубликована на 66.ru.

Медик отметила, что омикроном чаще всего заражаются подростки в возрасте от 10 до 14 лет. «У ребятишек до одного года - более высокий риск тяжелого течения COVID-19», - считает Михайлова.

Коронавирус, по ее словам, у молодого организма проявляется разнообразными симптомами: лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, заложенность носа, насморк. Иногда встречаются такие внешние проявления, как сыпь на коже, похожая на аллергическую. Бывают также нарушения вкуса и обоняния, слабость, головные боли, боли в мышцах и суставах.

В некоторых случаях появляется симптом так называемых «ковидных пальцев»: руки и ноги в таком случае выглядят как обмороженные. Они краснеют, отекают и покрываются пузырьками.

Михайлова уточнила, что у детей и подростков, заразившихся омикрон-вариантом, гораздо чаще встречаются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: боли в животе, диарея, рвота. Причем чем младше, тем ярче они выражены.

О том, что у детей может проявляться опасный симптом COVID-19 - «ковидные пальцы» - ранее предупреждал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Источник — lenta.ru
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