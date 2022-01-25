Названы самые прибыльные профессии для молодежи в России

25.01.2022 | 12:33

Самую большую зарплату среди молодых россиян получают программисты, занимающиеся внедрением и сопровождением программ 1С, и инженеры-конструкторы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Программисту 1С в Москве доступен доход от 170 тысяч рублей в месяц, а инженер-конструктор в Санкт-Петербурге может получать до 150 тысяч рублей ежемесячно.

От соискателя на вакансию программиста 1С требуется знание основных бизнес-процессов, конфигураций 1С и языка запросов, а также умение программировать в управляемых формах и писать правила обмена данными. Специалист должен будет участвовать в проекте по переводу данных в новую конфигурацию, поддерживать и развивать учетную систему, реализовывать новые инструменты и консультировать пользователей. В обязанности инженера-конструктора входит создание рабочих чертежей и проведение расчета стоимости заказа. Компания будет компенсировать такому специалисту расходы на сотовую связь и бензин.

Среди самых прибыльных профессий для молодежи оказалась также позиция резчика по камню в Новом Осколе с зарплатой до 140 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен уметь работать с электроинструментом, быть коммуникабельным и готовым к обучению. Рабочие обязанности предполагают вырезание фигур из камня и своевременное выполнение заказов.

В Саратове до 130 тысяч рублей в месяц готовы платить ассистенту мастера по ремонту холодильников. От соискателя требуют технический склад ума, интерес к технике и ответственность. Кроме того, доход до 120 тысяч рублей предлагают работнику торгового зала в Новосибирске. Работодатель указал, что нуждается в ответственном и пунктуальном сотруднике.

В январе сервис также выяснил, какие профессии считают перспективными сами россияне. Абсолютным лидером стал IT-специалист - эту работу посчитали прибыльной 60 процентов опрошенных. 56 процентов респондентов также считают перспективной профессию врача, 44 процента - специалиста по нанотехнологиям, а 43 процента - вирусолога.