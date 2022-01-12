До 20 000 рублей: государство продолжает поддерживать население и бизнес

12.01.2022 | 08:06

Государство продолжает поддерживать население и бизнес в период распространения коронавирусной инфекции и введении ряда ограничительных мер во многих регионах страны.

«Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. При этом вернуться нужно не позднее 30 апреля», — указано на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

Основные условия программы прежние. Человек может вернуть 20% от стоимости поездок по России, при этом необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности платежной системы «Мир», выбранный тур также нужно оплатить картой «Мир».

Программа туристического кешбэка была введена в России во время пандемии коронавируса. Ее основная цель - дать гражданам РФ возможность отдохнуть не выезжая за пределы государства и поддержать отечественную туристическую отрасль.

Как показали исследования, программа оказалась очень востребованной среди населения. Согласно статистике, только среди пенсионеров количество путешественников в России за последние пять лет выросло в два раза. Самыми популярными направлениями у туристов стали Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа.