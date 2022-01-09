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В стране и мире

Во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после протестов

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Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась после протестов, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - сказал глава МВД республики в ходе своего обращения.

Ранее Тургумбаев заявил, что ущерб, нанесенный мародерами во время беспорядков, составил около 200 миллионов долларов. Тургумбаев рассказал, что мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, а также повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспортных средств, включая 346 машин органов внутренних дел.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент стран Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Путинская стабильность пришла к казахам.Пусть теперь ждут его друзей.

Гость||

Гость писал(а):

> Путинская стабильность пришла к казахам.Пусть теперь ждут его друзей.

Кайф) какая истерика у сисянботов! Просто праздник какой-то!

Гость||

Гость писал(a):

Кайф) какая истерика у сисянботов! Просто праздник какой-то!
Дрочи ещё, сучка.

Гость||

Гость писал(а):

> Дрочи ещё, сучка.

Сисянботы активнее скулите черти) это забавляет аудиторию!

Гость||

Теперь вежливых человечков оттуда ссаной тряпкой не выгнать. Токашка попал нехило.

Гость||

Гость писал(а):

> Теперь вежливых человечков оттуда ссаной тряпкой не выгнать. Токашка попал

> нехило.

Комментарий навальниста

Гость||

200млн.$ деньги небольшие на самом деле, бывший глава возместит и не надо стесняться.

Гость||

Говорят, Назарбай сдох, а Токаев чистит ряды, как это делал Хрущ. Ждём развенчание культа личности Елбасы и переименование Нурсултана в Целиноград и перенос столицы в город Туркестан.

Гость||

Похоже придется в пятый раз Астану переименовать...

Имя: Гость
Комментарий:

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