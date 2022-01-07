В стране и мире

В Алма-Ате задержали более 70 боевиков и 30 мародеров

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В Алма-Ате правоохранительные органы задержали более 70 боевиков и 30 мародеров, которые нападали на административные здания и разграбляли их. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на департамент полиции.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Президент Казахстана отдал приказ стрелять по протестующему населению без предупреждения.

Гость||

Те боевики и мародеры в законе

Гость||

А население по протестующему президенту?

Гость||

Мда, по видимому это надолго. Все по своему правы, все хотят быть в кагорте сильнейших.

Гость||

Гость писал(a):

Президент Казахстана отдал приказ стрелять по протестующему населению без предупреждения
хахаххахахахахахахахахаахах, смешно, хотелось бы что бы у нас так стали, а то крутят и потом маринуют в отделениях, а это хоть по честному

Гость||

Гость писал(a):

А население по протестующему президенту?
вон недавно в афганистане пришли студенты исламские с оружием в руках а президент "выбранный" быстро удалился дадеко и похоже совсем, теперь они герои страны а были террористами, их даже наши больше террористами перестают считать и даже на саммиты приглашать стали, вывод победителей не судят, терористы это те кто пока не добрался до права заказывать музыку. то есть слабые пока

Гость||

Верно, возьмём к примеру,Токаев на самом деле психологически ещё не готов к такой должности, от того и получился такой конфуз. Человек явно недалёкий, но с претензиями , сейчас кто-то скажет, а кто сейчас не с претензиями.

Гость||

пусть победит сильнейший

Гость||

Вспомнился старый мульт "Подарок для самого слабого " ....

Гость||

Очередная яркая победа Путина.

Гость||

Путин лезь в свой бункер а то повесят

Гость||

А на Украине,где победила толпа,теперь кричат- Героям Слава.Там снайперы-тут снайперы.Там Герои,-тут террористы.Рекбус,кроксворд,как говорил А.Райкин.

Имя: Гость
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