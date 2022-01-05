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В России возник острый дефицит кадров на рынке труда

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В России возник острый дефицит кадров на рынке труда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Согласно докладу международной стаффинговой группы Ancor, в прошлом году рынок занятости в стране испытывал дефицит кадров при избытке вакансий. Исследователи провели масштабный опрос 54 компаний из разных отраслей.

По словам вице-президента по операционному управлению Ancor Алексея Миронова, работодатели не могут найти специалистов, которые обладают нужными им знаниями и навыками. «Невозможность трудоустройства из-за различия спроса и предложения рабочей силы называется структурной безработицей», — отметил он.

Профессор Воронежского института экономики и социального управления Елена Маслова в свою очередь подчеркнула, что дефицит кадров на сегодняшний день является одной из важнейших проблем рынка труда. Она отметила, что причин несколько, включая усложнение демографической ситуации и увеличение разрыва между требованиями современной экономики и качеством рабочей силы. «Кроме того, эксперты отмечают новое для России явление — дефицит желающих работать», — сказала она.

Маслова считает, что в текущем году «кадровый голод» сохранится, притом что число безработных будет превышать количество вакантных рабочих мест.

В конце ноября Минтруд опубликовал долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Для молодежи организуют масштабную программу по профориентации, а также помогут ей стать привлекательнее для работодателей при помощи популяризации производственных практик и увязки спроса на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации.

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Источник — lenta.ru
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