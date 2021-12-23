Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

23.12.2021 | 11:29

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РИА Новости.

Отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека.

Как рассказала Скворцова, была установлена полная идентичность «Мира 19» и мишени в геноме всех известных линий вируса, в том числе и штамма омикрон. «Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2», - отметила она.

В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата «Фтортиазинон» от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.

13 ноября в России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Он поступит в больницы страны до конца 2021 года.