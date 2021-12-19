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В стране и мире

Названы новые симптомы омикрон-штамма коронавируса

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Британские ученые из организации ZOE COVID Study представили список симптомов, которые наиболее часто встречались у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Журналисты Daily Express изучили перечень и назвали неожиданный новый признак, сообщает РИА Новости.

Распространенные симптомы

ZOE COVID Study проанализировала данные, полученные от людей, использовавших приложение организации. В результате исследования к наиболее распространенным симптомам омикрон-штамма COVID-19 ученые отнесли насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание и першение в горле. Однако одним из самых необычных симптомов мутации назвали потерю аппетита.

Потеря аппетита

В ZOE COVID Study заявили, что омикрон-штамм нередко сопровождается потерей аппетита. По мнению российских ученых, этот признак кажется логичным. Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина заявила, что пациенты с любым вариантом коронавируса теряют аппетит.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что каждый заразившийся коронавирусом сталкивается с разными признаками заболевания. Единственный симптом, объединяющий предыдущие штаммы COVID-19, - поражение легких, однако омикрон-штамм способен провоцировать бронхит. Попович напомнила, что коронавирус вызывает чувство усталости и ухудшение настроения, которое может повлечь за собой потерю аппетита.

Врач-физиотерапевт Семен Гальперин связал потерю аппетита при омикрон-штамме с повышением температуры. Он добавил, что все простудные заболевания обладают похожей клиникой. «При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», - отметил медик.

Ночной симптом

Врачи из Южной Африки, где впервые возник новый штамм COVID-19, сообщили о другом признаке мутации. Они рассказали о жалобах инфицированных пациентов на повышенное ночное потоотделение.

Терапевт Амир Хан призвал включить этот и другие симптомы омикрон-штамма в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Таким образом фиксировать случаи инфицирования и распространения вируса станет значительно легче.

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Источник — lenta.ru
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