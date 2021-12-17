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Центробанк повысил ключевую ставку

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Совет директоров Банка России в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.

Эксперты исключали возможность сохранения или снижения ставки. Таким же образом в декабре предстоящее заседание комментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4 процента в годовом выражении. Это стало максимумом с января 2016 года. По итогам прошлого заседания ЦБ повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента за год, однако в регуляторе не исключают, что и его добиться не получится. По оценке на 13 декабря, годовая инфляция выросла до 8,1 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Поздравляю петушок!

Гость||

Надо было до 10 поднять.

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