Центробанк повысил ключевую ставку

17.12.2021 | 13:56

Совет директоров Банка России в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.

Эксперты исключали возможность сохранения или снижения ставки. Таким же образом в декабре предстоящее заседание комментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4 процента в годовом выражении. Это стало максимумом с января 2016 года. По итогам прошлого заседания ЦБ повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента за год, однако в регуляторе не исключают, что и его добиться не получится. По оценке на 13 декабря, годовая инфляция выросла до 8,1 процента.