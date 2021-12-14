Медики рассказали о состоянии напавшего на гимназию в Серпухове

14.12.2021 | 17:46

Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове 18-летний выпускник учебного заведения Владислав Струженков остается в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. В результате взрыва он получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги.

Ранее сообщалось о задержании друга напавшего на монастырь Струженкова. Молодой человек рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место - шалаш в лесу. Там они собрали взрывное устройство.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв в монастырской гимназии в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.