Стала известна возможная причина взрыва в Серпуховском женском монастыре

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре в понедельник, 13 декабря, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители, возможной причиной атаки является буллинг.
Об этом стало известно «Интерфакс» от информированного источника.
По словам собеседника агентства, мотивом преступления бывшего ученика стала ненависть к педагогам школы и монахиням.
Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.
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Всегда знал,что это секта и она изготавливает опасные для населения товары.Сами себя бомбанули.