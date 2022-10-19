На фестиваль «Танцуй, Поволжье!» зарегистрировалось 520 человек

19.10.2022 | 20:45

Уже в 12-й раз Пенза будет встречать лучшие хореографические коллективы на всероссийском фестивале «Танцуй, Поволжье!». Несмотря на название, город ждет гостей и из отдаленных регионов страны, например ансамбли из Тюмени и Перми. Артистам предстоит показать свое мастерство в народных танцах.

«Особенностью конкурса является то, что мы не замыкаемся только на конкурсной части в стенах одного концертного зала и не делаем это мероприятие только для специалистов и участников. У нас предполагаются еще и выезды на показы в концертные залы Пензенской области», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Речь идет о площадках в Шемышейке и селе Засечном. Их было бы больше, но возникла проблема с трансфером артистов. В этом году зарегистрировалось рекордное количество участников - 520 человек.

«17 коллективов у нас приезжают из других регионов, 5 представляют Пензенскую область: 4 коллектива - город Пенза, 1 - Пензенская область (село Засечное, коллектив «Изюминка»)», - отметила художественный руководитель народного хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

Номинаций три: ансамбли, малые формы (то есть до 5 человек на сцене) и совершенно новое направление, которое в принципе редко практикуется на российских конкурсах-фестивалях - будут оценивать балетмейстерскую работу на тему «Обычаи и праздники народного календаря».

«Это мне лично как члену жюри и организатору очень интересно посмотреть. Это призывает балетмейстера, автора уйти вглубь нашего фольклора, нашей этнографии, изучить наши корни и истоки. Мы считаем, что это правильное обращение к традициям разных народов Российской Федерации, в частности - Поволжья», - рассказала Лариса Алексеева.

Фестиваль продлится три дня. Торжественное открытие состоится в Центре культуры и досуга 21 октября, а 23-го лучшие из лучших выступят на большом гала-концерте.