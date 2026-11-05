На станции Чаис машинист бросил локомотив ради слива топлива

Криминал

На станции Чаис машинист бросил локомотив ради слива топлива
Печать
Max

В Пензенской области завершено расследование аварии на железной дороге на станции Чаис, произошедшей в прошлом году.

На станции Чаис машинист бросил локомотив ради слива топлива

По данным следствия, 13 декабря машинист и его помощник оставили во время маневровых работ тепловоз с включенным двигателем ради слива топлива. Локомотив начал движение и, выехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся на стрелочном переводе с грузовым поездом.

На станции Чаис машинист бросил локомотив ради слива топлива

В результате опрокинулись 23 вагона-цистерны с мазутом. Площадь загрязнения, по оценке Росприроднадзора, составила 1 000 кв. м. Основные работы по ликвидации последствий закончились только 30 декабря.

Ущерб, нанесенный собственникам железнодорожной инфраструктуры, владельцу перевозимого груза и окружающей среде, превысил 535 миллионов рублей.

Во время следствия вскрылись систематические кражи топлива в больших масштабах. В частности, в декабре 2025 года на станции Инза злоумышленники похитили более 400 л дизтоплива из маневрового тепловоза, пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ущерб они возместили, а на их имущество наложили арест, сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Уголовное дело направлено в Никольский районный суд Пензенской области для рассмотрения по существу.

Фото Приволжской транспортной прокуратуры, видео Центрального МСУТ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поезд скр прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!