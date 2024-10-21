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Криминал

Осуждены медсестры, сопровождавшие погибшую в поезде 12-летнюю девочку

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В понедельник, 21 октября, в Колышлейском районном суде огласили приговор двум медсестрам, жительницам Луганской Народной Республики, которых признали виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Речь идет о трагедии, случившейся в декабре 2023 года. В Пензенской области, между станциями Колышлей и Сердобск, скончалась 12-летняя девочка, ехавшая в поезде Томск - Адлер. Она вместе с другими детьми возвращалась в ЛНР с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка».

«Группа ребят из 125 человек возвращалась из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких проявились симптомы ОРВИ. Поднялась температура. Когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя В. Ю. потеряла сознание и скончалась», - сообщал тогда Telegram-канал 112.

Группу сопровождали медики. Утром 20 декабря девочка обращалась к одной из медсестер с жалобами на плохое самочувствие. Ей измерили температуру (она была выше 39 градусов) и дали жаропонижающее. Других мер принято не было.

Девочка потеряла сознание, и ей вызвали скорую на станцию в Колышлее. Фельдшер констатировал смерть ребенка. Причинами стали сочетание вирусной и бактериальной инфекций, развитие шока.

В Сердобске тело девочки сняли с поезда и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензу.

Врачи обследовали других детей, у 25 была высокая температура. Как сообщили федеральные СМИ, у ребят обнаружили вирус гриппа А.

«Наши врачи скорой медицинской помощи уже не смогли реанимировать ее, так как было уже поздно. Девочку надо было раньше на других станциях снимать с поезда», - писала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело. За ним следил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили PenzaInform.ru в Колышлейском районном суде, сопровождавшим детей в поезде медсестрам, признав их виновными, назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

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