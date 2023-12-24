Столярова прокомментировала гибель девочки в поезде

24.12.2023 | 12:25

Заболевшую 12-летнюю девочку, следовавшую в поезде Тюмень - Адлер, надо было передавать врачам раньше. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Известно, что школьница скончалась в вагоне, ее тело забрали в Сердобске. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря, между станциями Колышлей и Сердобск.

«В субботу помогали приехавшему из Луганска папе девочки, умершей в вагоне поезда Тюмень - Адлер, когда наши врачи скорой медицинской помощи в Пензе уже не смогли реанимировать ее, так как было уже поздно. Девочку надо было раньше на других станциях снимать с поезда. Папе мы оказали максимальное внимание, помощь и сочувствие. Помогали специалисты МЧС, минтруда, соцзащиты, следственного управления. Всем спасибо! Родителям девочки сил пережить утрату!» - написала Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что девочка путешествовала в группе из 126 детей, которые возвращались в ЛНР с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». По пути некоторые заболели. Школьница потеряла сознание, медики пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Когда состав прибыл в Саратовскую область, детей сняли с поезда. Врачи обследовали их, у 25 была высокая температура. Как сообщили федеральные СМИ, у ребят обнаружили вирус гриппа А.

Точную причину гибели девочки установит судебно-медицинская экспертиза. По факту смерти ребенка в поезде возбуждено уголовное дело. Доклад о расследовании будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.