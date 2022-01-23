Опровергнута информация о смерти маленького пензенца после нападения

23.01.2022 | 14:23

В пензенских пабликах стала распространяться информация о том, что 10-летний школьник, на которого напал неизвестный на улице Глазунова, скончался в больнице.

Инцидент произошел в 12:23 20 января. Злоумышленник несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2, собираясь позвонить в домофон. Нападавшего мальчик не видел.

Медики госпитализировали школьника.

В воскресенье, 23 января, старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ», что информация о гибели ребенка не соответствует истине. Мальчик до сих пор в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее правоохранители распространили приметы подозреваемого в нападении, его все еще разыскивают. Это молодой человек в возрасте 16-25 лет, ростом 170-180 см, худощавого телосложения. Он был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной - рюкзак черного цвета.

Граждан просят сообщать информацию, касающуюся личности разыскиваемого лица и обстоятельств совершения преступления, по телефонам: 8 (963) 101-93-13, 8 (963) 109-46-14, 8 (8412) 63-64-96 - или в полицию по номерам: 635-090, 02.