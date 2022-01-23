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Криминал

Опровергнута информация о смерти маленького пензенца после нападения

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В пензенских пабликах стала распространяться информация о том, что 10-летний школьник, на которого напал неизвестный на улице Глазунова, скончался в больнице.

Инцидент произошел в 12:23 20 января. Злоумышленник несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2, собираясь позвонить в домофон. Нападавшего мальчик не видел.

Медики госпитализировали школьника.

В воскресенье, 23 января, старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ», что информация о гибели ребенка не соответствует истине. Мальчик до сих пор в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее правоохранители распространили приметы подозреваемого в нападении, его все еще разыскивают. Это молодой человек в возрасте 16-25 лет, ростом 170-180 см, худощавого телосложения. Он был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной - рюкзак черного цвета.

Граждан просят сообщать информацию, касающуюся личности разыскиваемого лица и обстоятельств совершения преступления, по телефонам: 8 (963) 101-93-13, 8 (963) 109-46-14, 8 (8412) 63-64-96 - или в полицию по номерам: 635-090, 02.

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Гость||

Нападавший бендеровласовец, дурак, завербованный идиотами из Вильной Краины. Таких террорюг задерживали не так давно по всей России. Другого мотива найти сложно. Бойцовский клуб...

Гость||

Поразительно, у компетентных органов есть отличная фотография подозреваемого. Но найти его в нашем (многомиллионом) городе они никак не могут. 21-й век, а где этот искусственный интеллект, где эти системы опознавания и идентификации личности, где эти специалисты, которые могут с эти работать? Или только надувание щёк и просьбы: помогите найти, помогите опознать?

Гость||

Вы фильмов насмотрелись что ли? Не в нашем городе все эти системы

Гость||

Гость писал(a):

Нападавший бендеровласовец, дурак, завербованный идиотами из Вильной Краины. Таких террорюг задерживали не так давно по всей России. Другого мотива найти сложно. Бойцовский клуб...
вы из какой палаты? с ним лежали как давно?

Гость||

Да,не,наш,духовный он,скорее всего.Каждый день режат,увечат,стреляют эти духовные.Читайте новости...

Гость||

А явиться с повинной его не пробовали призывать? Пообщать ему смягчение наказания

Гость||

Маньяк не явится с повинной...

Гость||

Ай да сегодня на улицу. Домашку сделал, а ты? Сигареты у папки возьмём по штучке.

Гость||

Гость писал(a):

Вы фильмов насмотрелись что ли? Не в нашем городе все эти системы
Всё это есть уже давно не фильмах, а в жизни и широко используется. Почему у нас в Пензе не 21-й век, а всё ещё 1987 год и участковый Анискин?

Гость||

Какая.то мутная история

Имя: Гость
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