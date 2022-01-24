Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Пензе

24.01.2022 | 10:03

Подозреваемый в нападении на 10-летнего мальчика на улице Глазунова в Пензе задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», местонахождение предполагаемого злоумышленника удалось обнаружить в воскресенье, 23 января.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 12:23 20 января. Некий молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова, собираясь позвонить в домофон.

Школьника госпитализировали. В воскресенье пользователи соцсетей начали распространять слухи о его смерти, однако в региональном СУ СК РФ их опровергли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.