Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Пензе

Подозреваемый в нападении на 10-летнего мальчика на улице Глазунова в Пензе задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», местонахождение предполагаемого злоумышленника удалось обнаружить в воскресенье, 23 января.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 12:23 20 января. Некий молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова, собираясь позвонить в домофон.
Школьника госпитализировали. В воскресенье пользователи соцсетей начали распространять слухи о его смерти, однако в региональном СУ СК РФ их опровергли.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.
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Мощно работают в Пензе сыщики, молодцы! А этот негодяй и ему подобные потенциальные твари всё ещё думают, что их не разыщут и не накажут! Вот так вот, мотайте на ус!