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Криминал

Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Пензе

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Подозреваемый в нападении на 10-летнего мальчика на улице Глазунова в Пензе задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», местонахождение предполагаемого злоумышленника удалось обнаружить в воскресенье, 23 января.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 12:23 20 января. Некий молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова, собираясь позвонить в домофон.

Школьника госпитализировали. В воскресенье пользователи соцсетей начали распространять слухи о его смерти, однако в региональном СУ СК РФ их опровергли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.

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Гость||

Мощно работают в Пензе сыщики, молодцы! А этот негодяй и ему подобные потенциальные твари всё ещё думают, что их не разыщут и не накажут! Вот так вот, мотайте на ус!

Гость||

он был уважаемым человеком?

Гость||

Гость писал(a):

А этот негодяй и ему подобные потенциальные твари всё ещё думают, что их не разыщут и не накажут! Вот так вот, мотайте на ус!
ойойойойойой, еще бы знать что это тот кто прикасался к школьнику, а то Чекатило тоже кажется не одного ловили, и кое кто пострадал невиновный, похожий но не являясь маньяком

Гость||

Только бы не ошиблись!

Гость||

Оперативно. Главное что бы был тот. Ещё интереснее знать мотив - конфликт или он просто псих.

Гость||

Молодцы, могут же оперативно работать!

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы, могут же оперативно работать!
а если не того они скажем взяли. выбивать показания как говорят опыт есть из любого террориста сделать можно, а тот будет дальше беспердельничать, рано говорить пока потерпевший не опознал

Гость||

Гость писал(a):

а если не того они скажем взяли. выбивать показания как говорят опыт есть из любого террориста сделать можно, а тот будет дальше беспердельничать, рано говорить пока потерпевший не опознал
Такое впечатление что ты каждый раз когда идёшь срать до последнего сомневаешься а получится-ли

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы, могут же оперативно работать!
не факт что молодцы. когда в Белинском маьяк объявился, взяли местного шизофреника и избили его, тот признался, а маньяк на свободе ходил. шизика того, безобидного абсолютно, в психбольницу поместили, а через пару лет он умер.

Гость||

У тебя есть информация для повода сомневаться? И есть повод утверждать (что именно ты и делаешь), что потерпевший НЕ опознал?

Гость||

Гость писал(a):

У тебя есть информация для повода сомневаться?
у нас всех в России есть информация о прецедентах ошибок, начиная с чикатилы.

Гость писал(a):

повод утверждать (что именно ты и делаешь), что потерпевший НЕ опознал?
на почитай, и у тебя будет повод

https://www.penzainform.ru/news/crime/2022/01/22/stavshij_zhertvoj_napadeniya_v_penze_rebenok_ne_videl_agressora.html

Гость||

Вы посмотрите, сколько у маньяка враз защитников объявилось и ни одного сочувствующего малышу! Вот таков в Пензе гнилой народец, увы!

Гость||

Гость писал(a):

Такое впечатление что ты каждый раз когда идёшь срать до последнего сомневаешься а получится-ли
нет просто когда касается работы эти органов я имею большой скептис к их беспристрастности и профессиональности

Гость||

Гость писал(a):

Вы посмотрите, сколько у маньяка враз защитников объявилось и ни одного сочувствующего малышу! Вот таков в Пензе гнилой народец, увы!
доказать надо еще что он маньяк а пальцем показали не факт

Гость||

=а если не того они скажем взяли. выбивать показания как говорят опыт есть из любого террориста сделать можно, а тот будет дальше беспердельничать, рано говорить пока потерпевший не опознал=

А вот если бы у бабушки был бы...,то она была бы дедушкой. Не нашли - хреново, нашли - тоже хреново... Может быть уже тебе проявить свои нехилые навыки сыска умник(ца)и показать всем как надо?

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Имя: Гость
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