Криминал

Басманный суд продлил сроки ареста всех фигурантов дела Белозерцева

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В Москве продлили арест всех фигурантов дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Соответствующие решения были приняты во вторник, 18 мая.

«Удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, Евгении Шпигель, Федора Федотова, Геннадия Маркова и Антона Колоскова до 20 августа 2021 года», - сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда г. Москвы.

По версии следствия, экс-сенатор Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

Посредниками при передаче денег и ценностей, предположительно, выступили замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Ранее сообщалось, что адвокаты Белозерцева просили заменить избранную меру пресечения на домашний арест. Сам бывший губернатор не признал вину в получении взяток (но признал, что получил от Шпигеля 20 млн на избирательную кампанию). Он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, и отметил, что не понимает, в чем конкретно его обвиняют.

«Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - цитирует Белозерцева РИА Новости.

Однако судья не смягчила меру пресечения и прислушалась к мнению следователя.

Источник — фото Басманного районного суда Москвы
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