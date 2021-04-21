Криминал

В Пензенской области возбудили дело о гибели трех человек

Печать

В Пензенской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Инцидент произошел в селе Скачки Мокшанского района в ночь с 16 на 17 апреля.

На улице Молодежной сгорел жилой дом. После ликвидации открытого пламени были обнаружены три тела: хозяйки (женщины 1971 года рождения) и двух мужчин (1958 и 1971 года рождения).

По словам начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

За последнюю неделю в Пензенской области произошло еще несколько серьезных пожаров. 17 апреля три человека погибли в селе Серман Никольского района. К этому также привело неосторожное обращение с огнем при курении. В ночь с 20 на 21 апреля в Сердобске и в Вадинском районе сгорели четыре человека.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Сергей Козлов очевидец случившегося. Сам видел ,что в момент возгорания потерпевшие неосторожно обращались с огнем при курении? Что за бред комментарии начальника ГУ МЧС России.

Гость||

Гость писал(a):

Сергей Козлов очевидец случившегося. Сам видел ,что в момент возгорания потерпевшие неосторожно обращались с огнем при курении? Что за бред комментарии начальника ГУ МЧС России.
Тоже вопросы после подобных заявлений.

Гость||

Гость писал(a):

Сергей Козлов очевидец случившегося. Сам видел ,что в момент возгорания потерпевшие неосторожно обращались с огнем при курении? Что за бред комментарии начальника ГУ МЧС России.
Тоже вопросы после подобных заявлений.

Гость||

Гость писал(a):

Сергей Козлов очевидец случившегося. Сам видел ,что в момент возгорания потерпевшие неосторожно обращались с огнем при курении? Что за бред комментарии начальника ГУ МЧС России.

Тоже вопросы после подобных заявлений.

наверно ЗОЖник

Гость||

а на кого дело завели на трупы или на главу администрации

Гость||

Гость писал(a):

а на кого дело завели на трупы или на главу администрации
на трупы скорее всего, так легче, курили, пили, оставили электроприбор вот и стали такими

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте