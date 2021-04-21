В Пензенской области возбудили дело о гибели трех человек

21.04.2021 | 09:52

В Пензенской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Инцидент произошел в селе Скачки Мокшанского района в ночь с 16 на 17 апреля.

На улице Молодежной сгорел жилой дом. После ликвидации открытого пламени были обнаружены три тела: хозяйки (женщины 1971 года рождения) и двух мужчин (1958 и 1971 года рождения).

По словам начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

За последнюю неделю в Пензенской области произошло еще несколько серьезных пожаров. 17 апреля три человека погибли в селе Серман Никольского района. К этому также привело неосторожное обращение с огнем при курении. В ночь с 20 на 21 апреля в Сердобске и в Вадинском районе сгорели четыре человека.