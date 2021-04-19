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Происшествия

В МЧС назвали причину смерти шестерых человек при пожарах

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Названа причина двух трагических пожаров, случившихся в Пензенской области на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

«17 апреля в селе Серман Никольского района произошел пожар в жилом доме, в результате погибли три человека. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - уточнил Козлов.

Аналогичный случай был за день до этого в другом муниципальном образовании.

«16 апреля в селе Скачки Мокшанского района произошел пожар в жилом доме. Три человека погибло. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении», - повторился Козлов.

Многочисленные пожары произошли из-за палов травы.

«Мы по людям понимаем, где они расселены? Вы мне дайте информации пофамильно: кто у нас сгорел, где они на сегодняшний день временно размешаются, чтобы я понимал», - поручил врио губернатор Мельниченко.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.
У Козлова во всем виноват народ, слышали, изменений с таким подходом не будет.

Гость||

очень жалко погибших , а если так будут жечь траву в Мокшанском районе и еще сгорят дома

Имя: Гость
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