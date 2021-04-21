В Сердобске пожар унес жизни молодых мужчины и женщины

21.04.2021 | 09:41

В ночь на среду, 21 апреля, в Сердобске случился пожар, унесший человеческие жизни. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 01:17.

На улице Залетова сгорел крытый шифером деревянный дом на площади 50 квадратных метров.

В результате пожара погибли два человека - женщина 1973 и мужчина 1975 года рождения.

«Работало 8 человек, 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ту же ночь трагедия произошла в деревне Сошниковке Вадинского района, где огонь уничтожил дом и деревянные надворные постройки. Погибла хозяйка, женщина 1938 года рождения, и мужчина, ее ровесник.