Происшествия

В Сердобске пожар унес жизни молодых мужчины и женщины

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В ночь на среду, 21 апреля, в Сердобске случился пожар, унесший человеческие жизни. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 01:17.

На улице Залетова сгорел крытый шифером деревянный дом на площади 50 квадратных метров.

В результате пожара погибли два человека - женщина 1973 и мужчина 1975 года рождения.

«Работало 8 человек, 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ту же ночь трагедия произошла в деревне Сошниковке Вадинского района, где огонь уничтожил дом и деревянные надворные постройки. Погибла хозяйка, женщина 1938 года рождения, и мужчина, ее ровесник.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Кошмар- три от ковида и четыре от пожара !

Гость||

Гость писал(a):

Кошмар- три от ковида и четыре от пожара !
что ни день то труп почти, так и живем

Имя: Гость
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