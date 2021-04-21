Происшествия

При пожаре в Вадинском районе погибли два человека

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В Пензенской области выясняют обстоятельства пожара, произошедшего в ночь с 20 на 21 апреля и унесшего жизни двух человек.

Сообщение о возгорании в деревне Сошниковке Вадинского района поступило на пульт дежурного в 22:20. К полыхающим строениям на Пролетарской улице выехали 11 пожарных и 3 спецавтомобиля.

В результате ЧП был уничтожен дом площадью 50 кв. м и деревянные надворные постройки площадью 60 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что в огне погибла хозяйка - женщина 1938 года рождения - и мужчина, ее ровесник.

По факту случившегося проводится проверка.

За последнюю неделю в Пензенской области произошло еще несколько серьезных пожаров. Так, 16 апреля три человека погибли в селе Скачки Мокшанского района. 17-го еще трое сгорели в селе Серман Никольского района. Причиной этих трагедий стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в огне погибла хозяйка - женщина 1938 года рождения - и мужчина, ее ровесник.
Газификации так и не дождались? А ведь совсем немного потерпеть оставалось.

Гость||

Ну и сколько ешё будет продолжаться, эта бессмысленная гибель людей ? Власти - ау ! Бедность - вот вам причина всех пожаров в деревнях. Мало народа от короны гибнет, так ещё в огне горят.Где пожарные, с их обходами ? Где участковые, с проф.мерами ?Где дороги к сёлам ? Почему в советское время не было столько пожаров, наводнений ?

Гость||

Брошенные старики !

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