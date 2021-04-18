Ночной пожар в Никольском районе унес жизни трех человек

В субботу, 17 аперля, в селе Серман Никольского района на улице Ленинской загорелся двухквартирный жилой дом.
Сообщение спасателям поступило в 23:45 от очевидца. На ликвидацию пламени выехали 9 человек на трех спецмашинах.
Огонь охватил сам дом, крытый шифером, общей площадью 120 кв. м и уничтожил его, а также тесовые надворные постройки площадью 170 кв. м.
К тому моменту, когда спасатели прибыли к месту ЧП, кровля дома обрушилась, строение горело открытым пламенем, пылали надворные постройки. Общая площадь пожара составила 290 кв. м.
«В результате погибли 3 человека: мужчина 1958 года рождения, женщины 1942 и 1976 года рождения», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.
«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Ранее сообщалось, что в области число пожаров достигло до 90 в сутки. Большинство из них - возгорание сухой травы и мусора. В некоторых случаях огонь переходил на жилые или нежилые строения, погибли люди.
Так, 17 апреля стало известно, что в селе Скачки Мокшанского районе пожар унес жизни трех человек, дом, площадью 120 кв. м сгорел полностью.
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Пожарники молодцы,кск всегда сработали оперативно.