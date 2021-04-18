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Происшествия

Ночной пожар в Никольском районе унес жизни трех человек

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В субботу, 17 аперля, в селе Серман Никольского района на улице Ленинской загорелся двухквартирный жилой дом.

Сообщение спасателям поступило в 23:45 от очевидца. На ликвидацию пламени выехали 9 человек на трех спецмашинах.

Огонь охватил сам дом, крытый шифером, общей площадью 120 кв. м и уничтожил его, а также тесовые надворные постройки площадью 170 кв. м.

К тому моменту, когда спасатели прибыли к месту ЧП, кровля дома обрушилась, строение горело открытым пламенем, пылали надворные постройки. Общая площадь пожара составила 290 кв. м.

«В результате погибли 3 человека: мужчина 1958 года рождения, женщины 1942 и 1976 года рождения», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что в области число пожаров достигло до 90 в сутки. Большинство из них - возгорание сухой травы и мусора. В некоторых случаях огонь переходил на жилые или нежилые строения, погибли люди.

Так, 17 апреля стало известно, что в селе Скачки Мокшанского районе пожар унес жизни трех человек, дом, площадью 120 кв. м сгорел полностью.

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Источник — фото 1 ГУ МЧС России по Пензенской области, фото 2-4 penza.sledcom.ru
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Гость||

Пожарники молодцы,кск всегда сработали оперативно.

Гость||

Какой полисадник,дом был ухожен.....

Гость||

С октября 2020 года надзорный орган (МЧС) и администрация г. Сердобска не отреагировали на неоднократные обращения по поводу зарослей сухого бурьяна на ул. Гоголя от ул. Астраханской до ул. Балашовской, рядом со старым деревянным забором воинской части. Ждут пожара.

Гость||

На территории села Чубаровка Колышлейского района сухой бурьян не выкашивается годами, даже в пожароопасные периоды. Глава администрации Лачиновского сельсовета, к которому относится Чубаровка, проживает в селе Красная Горка, до проблем чубаровцев ей дела нет, в Чубаровке она бывает редко. Глава Лачиновского сельсовета вообще там не бывает. Подставные депутаты сельсовета в Чубаровке только числятся, перед избирателями не отчитываются, так как отчитываться им не о чем - не работают.

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