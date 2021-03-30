Криминал

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалобы на арест Белозерцева

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Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб на заключение под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экс-сенатора Бориса Шпигеля и его супруги.

Апелляции будут рассмотрены во вторник, 6 апреля, в 10:00, 11:00 и 12:00 соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил от супругов Шпигелей и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet стоимостью не менее 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита Белозерцева и Шпигелей обжаловала это решение.

В настоящее время все обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания. По словам представителей ОНК, Борис Шпигель испытывает проблемы со здоровьем. У его супруга и Ивана Белозерцева «здоровье нормальное». Они получают необходимые лекарства.

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Источник — ТАСС, фото пресс-службы Басманного суда
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Гость||

Откуда деньги на адвоката? 500 мильёнов, на черный день прикопленных, забрали. С работы уволили. Живи теперь, Иван Александрович, на Петровке за казенный счет. Кушай гречку с курицей. И классиков читай - произведения "Кто виноват" и "Что делать"

Гость||

Продаст Боря Ваню! Точно продаст с потрохами!

Гость||

И чо жаловацца? Харч хороший,греча с курицей не у всех пенсионеров на воле есть...

Гость||

Америкосы,нашли таки его телефон и загнали пол ярда.

Гость||

Завыла сволота!

Гость||

Боялся американцев, а повязали свои.

Гость||

Гость писал(a):

Завыла сволота!
Ты кого сволотой назвал?

Гость||

И не чахнет теперь над златом...

Гость||

7 апреля праздник благовещенье,когда птиц выпускают из клеток и символично,что дело 6 числа будут рассматривать.

Распахнут настеж двери темницы и И.А. выпорхнет аки ясный сокол на волю вольную...

Имя: Гость
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