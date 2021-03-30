Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалобы на арест Белозерцева

30.03.2021 | 20:03

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб на заключение под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экс-сенатора Бориса Шпигеля и его супруги.

Апелляции будут рассмотрены во вторник, 6 апреля, в 10:00, 11:00 и 12:00 соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил от супругов Шпигелей и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet стоимостью не менее 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита Белозерцева и Шпигелей обжаловала это решение.

В настоящее время все обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания. По словам представителей ОНК, Борис Шпигель испытывает проблемы со здоровьем. У его супруга и Ивана Белозерцева «здоровье нормальное». Они получают необходимые лекарства.