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Криминал

В ОНК прокомментировали местонахождение сыновей Белозерцева

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Вопрос, где находятся сыновья губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки, пока остается открытым.

«Сыновей задержанного пензенского губернатора нет в изоляторе на Петровке, а больше отвезти их никуда не могли», - сообщили РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

Информация по поводу местонахождения Александра и Данилы Белозерцевых, появившаяся в воскресенье, 22 марта, с самого начала была противоречивой. Одни писали, что их задержали вместе с отцом. Другие - что правоохранительные органы их разыскивают.

Пока известно, что вместе с Белозерцевым по делу о коррупции задержаны еще пять человек: бывший сенатор, глава ГК «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Г. Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

По данным «Интерфакса», свою вину никто из задержанных не признал.

Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил ему обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получал деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от четы Шпигелей и Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Гость||

"Сын за отца не отвечает"

И.В. Сталин

Гость||

Почему 31 миллион, остальные 450 чьи?

Гость||

Воры. Позорники

Гость||

Гость писал(a):

Почему 31 миллион, остальные 450 чьи?
Куда им столько?

Гость||

Перестал делиться , сейчас уму разуму научат и отпустят.

Гость||

Наконец-то и этих толстомордых гаденышей прижмут!

Гость||

450 откуда?

Да детишки в акционерах у местных олигархов,это - правда?

Гость||

Ванька всю семью подвел. Теперь все конфискуют и лишат прав, сыновья не смогут выдержать простой жизни после стольких лет жирования.

Гость||

Как говорил генерал Серпилин из фильма "Живые и мертвые" - "ни чести, ни совести". Эх, полковник!

Гость||

Всю семью надо проверить, там возможно новые сюжеты?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.03.2021 11:54|

Почему 31 миллион, остальные 450 чьи?

20 марта отдыхал в Лопуховке, но под контролем...

Гость||

Их ночью,в воскресенье,загрузили в спец.машины СКР из дома на Пушкина.О каком розыске может идти речь.

Гость||

Люди, нужно оставаться людьми Божьими. Грех воровства есть у каждого из нас.Все может изменится для каждого из нас в любой миг. Соблюдать заповеди и жить по ним, вот наша главная задача.

Гость||

Давно надо было этот семейный воровской улей разворошить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сыновей задержанного пензенского губернатора нет в изоляторе на Петровке, а больше отвезти их никуда не могли»
Может кому насолили простым людям...лежат теперь уж прикопанные?

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Имя: Гость
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