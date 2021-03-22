В ОНК прокомментировали местонахождение сыновей Белозерцева

Вопрос, где находятся сыновья губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки, пока остается открытым.
«Сыновей задержанного пензенского губернатора нет в изоляторе на Петровке, а больше отвезти их никуда не могли», - сообщили РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Информация по поводу местонахождения Александра и Данилы Белозерцевых, появившаяся в воскресенье, 22 марта, с самого начала была противоречивой. Одни писали, что их задержали вместе с отцом. Другие - что правоохранительные органы их разыскивают.
Пока известно, что вместе с Белозерцевым по делу о коррупции задержаны еще пять человек: бывший сенатор, глава ГК «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Г. Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.
По данным «Интерфакса», свою вину никто из задержанных не признал.
Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил ему обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получал деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от четы Шпигелей и Колоскова.
Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.
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"Сын за отца не отвечает"
И.В. Сталин