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Криминал

Следователи показали, что нашли при обыске у Шпигеля

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Стало известно, что нашли во время обыска у бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, подозреваемого в даче взятки губернатору Ивану Белозерцеву. Информацией со ссылкой на осведомленный источник поделился «Коммерсантъ».

«В Москве и Подмосковье прошли обыски у главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который с 2003 по 2013 год являлся сенатором от Пензенской области, а также у его супруги Евгении Шпигель, заместителя главы представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и еще нескольких человек», - сообщил «Коммерсантъ».

Были ли найдены деньги и ценности, не сообщается. Однако известны другие подробности.

«В рутинные следственные действия с господином Шпигелем, бывшим продюсером и тестем Николая Баскова, хоть какое-то разнообразие внесли хранившиеся у него коллекция эротических фигурок и редкая, 1928 года издания книга «Онанизм у мужчины и женщины» одного из основоположников исследования российской сексопатологии Людвига Якобсона», - рассказал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

За это ГК «БИОТЭК» получила конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Обыск прошел и в доме Ивана Белозерцева. По информации ТАСС, у него нашли порядка 500 млн рублей. На фото из коттеджа на улице Лазо замечены деньги, дорогостоящие часы, подарочные наборы посуды и ружья.

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Источник — фото СКР
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Гость||

Эх ваня стыд и срам

Гость||

Книжка на зоне пригодится

Гость||

Ну всё, в стране теперь порядок будет))))))))))))))))))

Гость||

Закономерный и логичный исход. Все крупные чиновники похоже в одном. Теперь у многих будут проблемы, цепочка потянется. Я очень рад!

Гость||

Тайный эротоман!

Гость||

Прав был Навальный. Нельзя в этой системе быть честным, не бывает честных чиновников. Так устроена матрица

Гость||

Кого теперь рулевым назначат? Смотрю сразу и статуэтки правителей не нужны стали. И революционные мультики про Чиполлино показали))))

Гость||

Больше похоже на спектакль перед выбо

рами начали неугодных убирать. Порядка небудет пока эта власть несменится во главе с ввп.это же надо так страну развалить одно из лучших оброзование было медицина тоже была в лидерах

Гость||

Гость писал(a):

Смотрю сразу и статуэтки правителей не нужны стали.
Вот-вот, шпигелевские статуэтки надо нам просить вместо правителей, школьников не 10 тыщ, а сто тыщ каждый день будет собираться поглазеть, от туристов отбою не будет. Эх заживем, хоть какой прок будет от бывшего сенатора.

Гость||

Гость писал(a):

Прав был Навальный. Нельзя в этой системе быть честным, не бывает честных

И шо?

Где эти мифические "чесные" бывают то? Обманка для осликов эта ваша якобы чесность.

Гость||

Но ведь и вправду он же реально дурачок, просто настоящий, ну как ТАКОЕ могло пролезть на высокую должность? Над ним же реально вся губерния потешалась! Да ещё и детей своих собственных втянул- даже не хватило ума на инстинкт за сохранение потомства!

Гость||

Дзюба отдыхает :)

Гость||

Гость писал(a):

одно из лучших оброзование было медицина тоже была в лидерах
Вы дурачек?

Гость||

Египетский бог плодородия, антикварная книга. Шпигель обычный любитель исторических артефактов. Может себе позволить. Также как может себе позволит быть папиком для марамоек. По Фрейду - иногда банан - это просто банан.

Гость||

Гость писал(a):

Книжка на зоне пригодится

Ему на зону нельзя, там таких крутят

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Имя: Гость
Комментарий:

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