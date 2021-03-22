Следователи показали, что нашли при обыске у Шпигеля

22.03.2021 | 08:49

Стало известно, что нашли во время обыска у бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, подозреваемого в даче взятки губернатору Ивану Белозерцеву. Информацией со ссылкой на осведомленный источник поделился «Коммерсантъ».

«В Москве и Подмосковье прошли обыски у главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который с 2003 по 2013 год являлся сенатором от Пензенской области, а также у его супруги Евгении Шпигель, заместителя главы представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и еще нескольких человек», - сообщил «Коммерсантъ».

Были ли найдены деньги и ценности, не сообщается. Однако известны другие подробности.

«В рутинные следственные действия с господином Шпигелем, бывшим продюсером и тестем Николая Баскова, хоть какое-то разнообразие внесли хранившиеся у него коллекция эротических фигурок и редкая, 1928 года издания книга «Онанизм у мужчины и женщины» одного из основоположников исследования российской сексопатологии Людвига Якобсона», - рассказал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

За это ГК «БИОТЭК» получила конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Обыск прошел и в доме Ивана Белозерцева. По информации ТАСС, у него нашли порядка 500 млн рублей. На фото из коттеджа на улице Лазо замечены деньги, дорогостоящие часы, подарочные наборы посуды и ружья.