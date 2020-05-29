Родители убитой в Пензе школьницы воспитывают еще двоих детей

В четверг, 28 мая, руководитель регионального следственного управления Дмитрий Матушкин провел личный прием родителей убитой 14-летней девочки.
Тело школьницы было обнаружено 23 мая в лесополосе в микрорайоне Тепличном города Пензы.
Дмитрий Матушкин сообщил родителям девочки о ходе расследования уголовного дела, задержании 42-летнего жителя Пензенского района, предъявлении ему обвинения в убийстве, сопряженном с изнасилованием несовершеннолетней и насильственными действиями сексуального характера, и его заключении под стражу.
«Руководитель следственного управления рассказал потерпевшим о мерах, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Она добавила, что первичная профсоюзная организация следственного управления также оказала родителям убитой школьницы помощь.
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Горе страшное,терпения родителям.
Полиции спасибо за поимку гада.