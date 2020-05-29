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Криминал

Родители убитой в Пензе школьницы воспитывают еще двоих детей

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В четверг, 28 мая, руководитель регионального следственного управления Дмитрий Матушкин провел личный прием родителей убитой 14-летней девочки.

Тело школьницы было обнаружено 23 мая в лесополосе в микрорайоне Тепличном города Пензы.

Дмитрий Матушкин сообщил родителям девочки о ходе расследования уголовного дела, задержании 42-летнего жителя Пензенского района, предъявлении ему обвинения в убийстве, сопряженном с изнасилованием несовершеннолетней и насильственными действиями сексуального характера, и его заключении под стражу.

«Руководитель следственного управления рассказал потерпевшим о мерах, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Она добавила, что первичная профсоюзная организация следственного управления также оказала родителям убитой школьницы помощь.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Горе страшное,терпения родителям.

Полиции спасибо за поимку гада.

Гость||

Руками бы эту падла в клочья. Лучше бы после суда народу таких ублюдков отдавали

Гость||

Забить дубинками, чтобы подыхала эта мразь, корчась в муках.Почему отманили смертную казнь.

Гость||

Гость писал(a):

Почему отманили смертную казнь.
инет тебе в помощь любознательный

Гость||

Да будут прокляты все педофилы и убийцы!

Гость||

Все у Вас?

Пишите, Ваше мнение очень важно для всех

Гость||

Гость писал(a):

Да будут прокляты все педофилы и убийцы!

Логическая ловушка: убийцы педофилов тогда тоже прокляты?

А как же вы их собираетесь «рвать руками»?

И причём тут педофилы или вы о своём?

Гость||

Гость писал(a):

Логическая ловушка:
Логической ловушки нет. Во многих мусульманских странах.убить педофила-насильника - святое дело.

Гость||

Женщин за измену мужу камнями забивают ещё.

Гость||

Нормальный мужской поступок

Как надоели платные тролли ,который чморили семью и ребёнка в грязь окунали и закладчица и недалекая

Надеюсь отдел по работе с общественным мнением в интернете получил своё по полной , так подставлять оперов и следователей может только под.он.ок.

Мужику респект

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