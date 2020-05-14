У главы минсельхоза Андрея Бурлакова провели обыск

14.05.2020 | 11:07

В четверг, 14 мая, сразу несколько ТГ-каналов, освещающих жизнь региона, сообщили об обыске у министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова.

Судя по обнародованной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь якобы идет о земельном участке.

Уточняется, что обыск проводят сотрудники ФСБ. В пресс-службе управления данные сведения подтвердили.

«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, проводятся следственные действия», - заявила пресс-секретарь Оксана Старшинова.