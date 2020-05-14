У главы минсельхоза Андрея Бурлакова провели обыск

В четверг, 14 мая, сразу несколько ТГ-каналов, освещающих жизнь региона, сообщили об обыске у министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова.
Судя по обнародованной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь якобы идет о земельном участке.
Уточняется, что обыск проводят сотрудники ФСБ. В пресс-службе управления данные сведения подтвердили.
«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, проводятся следственные действия», - заявила пресс-секретарь Оксана Старшинова.
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