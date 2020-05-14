Криминал

У главы минсельхоза Андрея Бурлакова провели обыск

Печать

В четверг, 14 мая, сразу несколько ТГ-каналов, освещающих жизнь региона, сообщили об обыске у министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова.

Судя по обнародованной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь якобы идет о земельном участке.

Уточняется, что обыск проводят сотрудники ФСБ. В пресс-службе управления данные сведения подтвердили.

«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, проводятся следственные действия», - заявила пресс-секретарь Оксана Старшинова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Эх, не быть Белозерцев у губером?

Гость||

Дома искали земельный участок?

Гость||

Это который зарплата тракториста в Пензенской области 100 тысяч? Не может быть !

Гость||

Теперь надо ждать назначение нового губернатора?

Гость||

ещё начальников лесного хозяйства возьмите на карандаш ,валежник таскают домой

Гость||

А когда закончится служебная проверка по Беспалову?

Гость||

Не было никогда, и вот опять!

Гость||

И Иван конечно же не знал что творится в его королевстве.

Гость||

Да у него там особо и нет ничего, только 4 сотки. Посиди под дамашкой и всё.

Гость||

Гость писал(a):

А когда закончится служебная проверка по Беспалову?
+++

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте