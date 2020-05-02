Отменен приговор племяннику экс-губернатора Вениамину Бочкареву

02.05.2020 | 17:33

В Саратове 1-й кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему руководителю ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву.

2 сентября 2019 года он был осужден Ленинским районным судом за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 и ч. 1 ст. 285 УК РФ). Из-за его действий пензенская семья, жившая в доме на участке в зоне строительства моста через Суру, лишилась жилья. Кроме того, бюджетные средства для выдачи льготных займов направлялись через АИК на иные цели.

Вениамин Бочкарев находился под домашним арестом с 27 октября 2017 года, затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Суд приговорил бывшего руководителя агентства ипотечного кредитования к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 60 000 рублей, а также лишил права занимать ряд должностей.

19 марта 2020 года в 1-й кассационный суд общей юрисдикции в Саратове поступила жалоба от адвоката Вениамина Бочкарева Вячеслава Феоктистова. Суд рассмотрел ее 28 апреля.

«Результат в отношении лица: отменен обвинительный приговор», - сообщается на сайте 1-го кассационного суда общей юрисдикции.

В марте тот же суд отменил оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину. Его обвиняли в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей. Однако суды двух инстанций - районный и областной - оправдали Савина. Однако саратовские служители Фемиды не согласились с пензенскими коллегами. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе.