26.03.2020 | 17:42

Оправдательный приговор в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина отменили, уголовное дело направили на новое рассмотрение. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

Чиновник занимал пост вице-губернатора до 28 ноября 2017 года, но покинул его по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной.

В декабре 2019-го Ленинский районный суд вынес решение взыскать с Министерства финансов РФ 440 тыс. 353 рубля 50 копеек, потраченные Савиным на юристов и сбор доказательств своей невиновности.

18 февраля 2020-го Валерий Савин вернулся в правительство на должность заместителя председателя.

Не согласившись с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 13 ноября 2019 года (речь шла не только о Валерии Савине, но и о бывшем замглавы администрации Пензы Ирине Ширшиной, которую обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с использованием служебного положения), заместитель прокурора региона Олег Световой направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Его рассмотрели и удовлетворили. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе, сообщили в областной прокуратуре.

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