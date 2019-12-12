12.12.2019 | 12:26

Бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину возместят имущественный ущерб, нанесенный ему в результате уголовного преследования.

С соответствующим ходатайством он обратился в Ленинский районный суд, попросив взыскать с Министерства финансов РФ 793 тыс. 767 рублей 82 копейки, потраченные им на юристов, сбор доказательств своей невиновности. Также он включил в сумму не полученную за 11 месяцев зарплату из-за невозможности трудоустроиться.

Заявление Валерия Савина удовлетворили частично. Решено, что Минфин заплатит ему только 440 тыс. 353 рубля 50 копеек, израсходованные на юридическую помощь.

«Требования о возмещении сумм неполученной заработной платы, расходов на получение доказательств по уголовному делу (проведение экспертного исследования и оценки имущества), банковских услуг за перечисление денежных средств не могут быть рассмотрены в порядке уголовного судопроизводства, поскольку возмещение данных расходов не предусмотрено ст. 135 УПК РФ», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

28 июня тот же суд вынес Валерию Савину приговор по делу о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Речь шла о предоставлении ему участка из состава земель, якобы ранее выделенных СНТ «Искра».

Служители Фемиды пришли к выводу, что доводы в отношении Валерия Савина носят предположительный характер. Доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные во время судебного следствия, не дают оснований для вывода о виновности бывшего вице-губернатора.

В итоге Валерий Савин был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.